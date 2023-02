Vrouw (90) kritiek na ongeval met kraan in Kuurne

In Kuurne is een vrouw van 90 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval in de Kerkstraat. Een graafkraan reed haar aan. Intussen is haar toestand stabiel.

De vrouw van 90 stak gisterenmiddag de Kerkstraat over, en kwam met haar rollator van tussen twee auto's de weg op. De bestuurder van een graafkraan, die verderop aan het werk is, zag haar niet meteen en reed de vrouw aan. (lees verder onder de foto)

De vrouw raakte zwaargewond en moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Ze is gisteravond geopereerd en wordt nu in een kunstmatige coma gehouden. "Dit heeft natuurlijk niets met de werken aan de Centrumvernieuwing te maken, dit is een spijtig ongeval met ernstige gevolgen," zegt burgemeester Francis Benoit. "Laat ons hopen op beterschap maar de toestand van de vrouw is ernstig. Ik wil wel iedereen bedanken die hulp of zorgen heeft aangeboden."

De Kerkstraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.