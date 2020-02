Vrouw aangehouden voor onopzettelijke doding tweejarig zoontje

De onderzoeksrechter in Brugge heeft een vrouw aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding van haar tweejarige zoon. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het kindje overleed bijna tien dagen geleden in Torhout.

Het slachtoffer kwam op 16 februari om het leven, maar over de precieze omstandigheden doet het parket geen uitspraken. Op basis van het onderzoek is ondertussen gebleken dat het overlijden een gevolg zou kunnen zijn van een onopzettelijke doding. De moeder van het kindje werd dan ook opgepakt als verdachte.

De vrouw werd dinsdagochtend door de onderzoeksrechter ook aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding. Dat betekent dus dat de moeder een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg wordt verweten, maar zonder de bedoeling om haar zoontje te verwonden of om het leven te brengen. Van een moord of een gifmoord is met andere woorden geen sprake. Tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter was ook een gerechtspsychiater aanwezig.

Vrijdag zal de verdachte in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Dan zal beslist worden, of ze al dan niet langer in de gevangenis moet blijven. Voor onopzettelijke doding is twee jaar cel de maximumstraf.