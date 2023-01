Vrouw aangehouden voor schuldig verzuim bij overlijden in Ruddervoorde

In haar woning werd zondag het levenloze lichaam van een 38-jarige Bruggeling aangetroffen.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag ontdekt in een woning langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. Op basis van de eerste vaststellingen werd beslist om een onderzoek te starten naar het overlijden van de dertiger. Bepaalde elementen wezen immers in de richting van een fatale overdosis.

Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze omstandigheden van het overlijden. De vaststellingen van de wetsdokter en van de toxicoloog zullen wellicht cruciaal worden, maar het is voorlopig nog wachten op nieuws over hun bevindingen.

Na het aantreffen van het lichaam werd de bewoonster van het pand door de politie meegenomen voor verhoor. Dinsdagochtend werd de vrouw voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om haar aan te houden op verdenking van onopzettelijke doding en van schuldig verzuim. De raadkamer in Brugge zal vrijdagochtend oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.