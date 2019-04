De vrouw die in het publiek stond te supporteren, werd aangereden in volle finale van de wedstrijd. De twee koplopers, Ciske Aneca uit Ruddervoorde en James Jenkins uit Groot-Brittannië, zagen in de sprint richting de finishlijn een scherpe bocht niet en kwamen in het publiek terecht. De vrouw moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Volgens een getuige stond het publiek op die plek voor de dranghekken in plaats van erachter.