Vrouw bevalt alleen op toilet van horecazaak

De uitbaatster van hotel-restaurant 't Bed & de Tafel in Avelgem is vrijdagavond bevallen in het toilet van haar eigen zaak.

De vrouw was alleen in de zaak en dacht dat ze naar het toilet moest. Maar al snel bleek dat ze persdrang had en moest bevallen. De vrouw bleef kalm en slaagde erin haar dochtertje alleen op de wereld te zetten. Daarna verwittigde ze de buren, die ter hulp snelden. Haar man verwittigde de hulpdiensten en moeder en dochter werden overgebracht naar AZ Glorieux te Ronse. Kaat Delzeyne: “Ik was wel bang maar ik ben kalm gebleven. Ik wikkelde mijn baby in handdoeken en belde naar de buren. Die hadden heel wat ervaring met thuis bevallen. Ik en Marie Lou stellen het wel.”