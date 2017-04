Vrouw blijft in cel in terreurdossier

Molly B., die in Wevelgem woonde, zou hulp verleend hebben aan drie vrouwen die een aanslag wilden plegen in Parijs. In september 2016 werd in de buurt van de Notre Dame in Parijs een wagen geladen met gasflessen aangetroffen. Het onderzoek toonde aan dat drie vrouwelijke verdachten aangestuurd werden door een IS-strijder. Met diezelfde verdachte zou mogelijk ook Molly B. via chatrooms contact gehad hebben. Het dossier staat wel volledig los van de aanslagen in Parijs en de aanslagen in Brussel en Zaventem.

Begin maart werd bij de vrouw een huiszoeking uitgevoerd. Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen, maar de Waalse werd door de onderzoeksrechter wel aangehouden. De vrouw ontkent dat ze iets met de zaak te maken heeft.