Vrouw blijft in de cel voor moordpoging op echtgenoot

De feiten speelden zich op donderdagochtend 23 juli af in de woning van het gezin in Egem, een deelgemeente van Pittem. Het slachtoffer lag in de zetel toen zijn echtgenote hem met een mes te lijf ging. Bij die steekpartij liep de man vooral verwondingen op aan zijn benen. Aan de schermutseling hield hij ook een snijwonde aan het hoofd over. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeerd hebben.

M.S. legde tijdens haar verhoor volledige bekentenissen af. Ze legde uit dat de spanningen binnen het gezin met vijf kinderen hoog opliepen door zware financiële problemen. Die bewuste dag zouden ze ook uit hun huis gezet worden. Volgens de verdediging heeft de vrouw al meermaals haar spijt uitgedrukt over de feiten. Kort na de feiten zou ze zich zelfs al opnieuw verzoend hebben met haar partner. De verdediging drong in die omstandigheden aan op een vrijlating onder voorwaarden, maar daar ging de raadkamer dus opnieuw niet op in.