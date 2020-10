Vrouw blijft in de cel voor moordpoging op liefdesrivale

De verdachte trok in de ochtend van 30 september naar de woning van het slachtoffer langs de Karel De Stoutelaan in Brugge. Wellicht kon ze niet verkroppen dat haar ex-vriend een relatie had aangeknoopt met de 37-jarige vrouw. Het conflict moet helemaal uit de hand gelopen zijn, want het slachtoffer kreeg meerdere messteken toegediend. Na de steekpartij kon de vrouw zelf de hulpdiensten nog verwittigen. Ze werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar was snel buiten levensgevaar.

Na de feiten ging de verdachte nog gewoon naar haar werk, waar ze uiteindelijk enkele uren later ingerekend werd. De 43-jarige vrouw werd de volgende dag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het parket bevestigde dat een liefdeshistorie inderdaad aan de basis van de feiten lag. De raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Lees ook: