Vrouw die verdacht wordt van brandstichting, blijft aangehouden

De bewoonster van het huis in de Vondelstraat in Bavikhove, waar eerder deze week een verdachte brand uitbrak, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist.

Ze had eerder aan de onderzoekrechter bekend dat ze het vuur heeft aangestoken.

Volgens een branddeskundige waren er meerdere brandhaarden. De bewoners van het huis werden opgepakt, de man is intussen vrijgelaten want die zat op zijn werk op het ogenblik van de feiten. De vrouw blijft aangehouden.

Het is lang niet de eerste keer dat het brandt in dat huis in de Vondelstraat, dit is al de zevende keer in 23 jaar tijd. In 2016 brak er brand uit in de kelder, de vijf mensen die er toen woonden bleven ongedeerd. Ook over eerdere brandstichtingen heeft de 51-jarige vrouw bekentenissen afgelegd.

