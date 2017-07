In een appartement in Koksijde is donderdagavond het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen.

Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het is nog niet bekend in welke omstandigheden de vrouw om het leven zou zijn gekomen. Het afstappingsteam, het labo en de wetsdokter kwamen ter plaatse om het overlijden van de vrouw te onderzoeken. Over de doodsoorzaak van het slachtoffer is voorlopig nog geen duidelijkheid.