Deze namiddag is een vrouw in Waregem met haar wagen net niet onder een vrachtwagen beland.

Het ongeval gebeurde iets voor 16 uur in de Staf Stientjeslaan in Waregem. De vrouw week om nog onduidelijke redenen van haar rijvak af en belandde net niet onder een geparkeerde vrachtwagen. De vrouw, die alleen in de wagen zat, kwam met de schrik vrij.