De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een vrouw van 42 tot 21 jaar cel veroordeeld omdat zij haar Nederlandse partner om het leven bracht in Gits.

Zij verborg het lijk daarna bijna een jaar later in de diepvries en kreeg daarvoor de hulp van een man. Hij krijgt daarvoor 15 jaar celstraf. De feiten gebeurden in 2014. Het slachtoffer werd eerst verdoofd met medicijnen en heroïne en werd daarna gewurgd.