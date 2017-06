In Proven bij Poperinge is vanmiddag een vrouw van 47 om het leven gekomen bij een verkeersongeval langs de Couthoflaan.

Twee wagens reden er frontaal op elkaar in, dat gebeurde rond halfdrie. Er waren geen passagiers bij het ongeval betrokken. Eén bestuurder raakte lichtgewond, in de andere liet de vrouw uit Proven dus het leven. De politie sloot de Couthoflaan af ter hoogte van het kruispunt met de Blekerijweg en de Canadaweg. De weg is nog steeds afgesloten. Vermoedelijk is één van de bestuurders van het rijvak afgeweken.