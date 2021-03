Vrouw maakt bejaarde Brugse bijna 200.000 euro armer

Een vrouw van 30 jaar uit Gent is bij verstek veroordeeld tot drie jaar effectieve gevangenisstraf voor grootschalige feiten van misbruik van vertrouwen.

Ze troggelde een bejaarde vrouw, de pleegmoeder van haar eigen mama, maar liefst 192.000 euro af voor haar eigen pleziertjes. Toen de bejaarde vrouw in een serviceflat belandde, stak ze af en toe een handje toe bij de boodschappen. Op die manier kreeg ze om rekeningen te betalen ook de bankkaart van het slachtoffer in handen.

"Mevrouw kan zelfs geen pannenkoek meer betalen"

Tussen 2013 en 2019 versluisde ze meer dan 192.000 euro naar haar eigen rekening. Met het geld kocht ze onder andere meubels, een auto en een motorfiets. Het geld werd ook gebruikt voor plezierreisjes en voor een borstvergroting. De feiten kwamen aan het licht toen het slachtoffer plots haar serviceflat niet meer kon betalen. "Mevrouw zit nu in een woonzorgcentrum. Zelfs een pannenkoek gaan eten kan er niet meer vanaf", stelde haar bewindvoerder. De Gentse beweerde dat bepaalde uitgaven met toestemming van het slachtoffer gebeurden. Anderzijds gaf ze toe dat ze niet goed was omgesprongen met het geld. "Dat is werkelijk het understatement van de eeuw. Ze heeft geld dat haar niet toebehoorde er gewoon door gejaagd", aldus procureur Katlijn De Wispelaere. De beklaagde stuurde begin februari haar kat naar het proces. Het OM vorderde bij verstek dan ook twee jaar effectieve celstraf. De rechter veroordeelde haar uiteindelijk zelfs tot drie jaar effectieve celstraf en heeft bovendien haar onmiddellijke aanhouding bevolen.