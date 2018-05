Een 21-jarige vrouw met het syndroom van Down uit Varsenare is na een schooluitstap alleen achtergebleven aan de bushalte, schrijft Het Laatste Nieuws.

Ze volgt les in een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Sint-Michiels, maar bij een schooluitstap in Blankenberge liep het mis. Bij de terugkeer van de groep bleef ze alleen achter aan de bushalte. Haar ouders zijn daar niet over te spreken en hebben een klacht ingediend. Een vriendin van haar zus liep haar bij toeval tegen het lijf en verwittigde de politie en haar ouders. De school erkent de fout en heeft een veiligheidsplan opgesteld om dergelijke toestanden te vermijden.