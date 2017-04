Vrouw overleden na ongeval met tractor

Even na 13 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval met geknelden langs de Provinciebaan in Koekelare. Een koerier had gezien hoe een vrouw met haar voet vastzat onder een tractor. Door een gevaarlijke hond was het voor de hulpdiensten moeilijk om tot bij het slachtoffer te geraken. Om 13.20 uur werd het overlijden van de vrouw vastgesteld, maar de precieze doodsoorzaak is niet bekend. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer onder de tractor is terechtgekomen. Mogelijk was de vrouw zelf de bestuurder van de tractor, maar ook dat moet nog onderzocht worden.