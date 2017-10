Vrouw overleeft moordpoging met 18 messteken

Even na zes uur maandagmorgen is aan een zitbank op de zeedijk in Koksijde een bloedende vrouw aangetroffen. Ze kreeg 18 messteken in het bovenlichaam, maar verkeert niet langer in levensgevaar.

Het slachtoffer heeft de Marokkaanse nationaliteit en woont in een appartementsgebouw (op het gelijkvloers) tegenover de zitbank. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd, maar verkeert niet meer in levensgevaar. Ze kon ondertussen zelfs al een verklaring afleggen.

De omstandigheden van de steekpartij zijn voorlopig wel nog heel onduidelijk. Zo werd er ook bloed aangetroffen op haar appartement, maar is het niet duidelijk hoe ze buiten is geraakt. Het gebruikte mes werd ook niet teruggevonden. Ook de dader is nog niet bekend. Een mogelijke verdachte is haar Marokkaanse ex-vriend. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd. De feiten zijn momenteel gekwalificeerd als poging tot moord.