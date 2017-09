Vrouw Qatarese sjeik bezoekt Spermalie

Sjeika Aljazy Al Alnauaimi Al Thani, de vrouw van de Qatarse sjeik, heeft donderdag de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge bezocht.

Ze kent de school via haar contacten in Qatar. Hotel- en Toerismeschool Spermalie heeft immers veel oud-leerlingen die een verantwoordelijke job binnen de hotelsector hebben in het buitenland, waaronder Qatar. Op donderdag bezocht ze de keukens en restaurants van de Hotel- en Toerismeschool. Ze proefde alle culinaire hoogstandjes die de leerlingen op dat moment aan het klaarmaken waren.

Ze wil de komende tijd verdere contacten onderhouden met de school voor samenwerkingen, summer classes en stages in Qatar.