Een 47-jarige vrouw uit Brugge is maandagavond om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval langs de Zeedijk van Knokke-Heist.

Het slachtoffer reed even na 19 uur met haar bromfiets tegen een slagboom en kwam zwaar ten val. Dat gebeurde op de hoek van de Zeedijk en de Majoor Quaillestraat. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar slaagden er niet meer in de vrouw te reanimeren. Er waren geen derden of andere voertuigen bij betrokken.