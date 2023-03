Vrouw schopt hond en trekt dier aan leiband over straat: euthanasie na dierenmishandeling

In Oostende moest een hond euthanasie ondergaan na een geval van dierenmishandeling.

Het voorval deed zich zaterdagavond kort na 20 uur voor in de Leffingestraat in Oostende. Een politieploeg merkte tijdens het patrouilleren een 37-jarige vrouw op die haar hondje herhaaldelijk schopte en aan de leiband over straat trok.

De politie bracht het dier onmiddellijk naar een dierenarts, waar verschillende verwondingen als gevolg van een trauma werden vastgesteld. Door de verwondingen moest de hond euthanasie ondergaan.

De politie stelt een proces-verbaal op en onderzoekt samen met het parket de zaak verder.