Vrouw steekt liefdesrivale neer

De feiten speelden zich woensdagochtend af in een woning langs de Karel De Stoutelaan in Brugge. Het 37-jarige slachtoffer verwittigde zelf de hulpdiensten toen ze in haar woning werd aangevallen door een andere vrouw. Blijkbaar hadden beide vrouwen momenteel of in een recent verleden een relatie met dezelfde man. Die kwestie was ook de aanleiding voor de feiten. Het slachtoffer kreeg messteken en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Dinsdag zal de raadkamer in Brugge oordelen of de vrouw langer in de gevangenis moet blijven.