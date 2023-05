Vrouw steelt voor 5.000 euro van ex-werkgever dankzij leeggoedbonnetjes

Een vrouw is maandag in de Kortrijkse rechtbank veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel voor oplichting van haar ex-werkgever. Twee jaar lang schreef ze voor zichzelf leeggoedbonnetjes uit die ze vervolgens cashte in de winkel.

Volgens de boekhouder stal ze voor 50.000 euro, maar de rechter hield het op een kleine 5.000 euro.

De boekhouder van De Kleine Bassin in Kortrijk stelde eind november 2021 een groot verschil vast tussen het aantal teruggebrachte stuks leeggoed en het aantal uitbetaalde leeggoedbonnetjes. De zaakvoerder besloot daarop om alle bonnetjes onopvallend te markeren met een potloodstreep. Amper enkele dagen later zat er een bonnetje ter waarde van 195 euro zonder streep in de kassa.

Op de camerabeelden dook beklaagde V.B. op. Ze wandelde even rond in de winkel en ging dan naar de kassa om een bonnetje te laten uitbetalen. De vrouw had een tijdlang gewerkt bij De Kleine Bassin en had bij haar vertrek een boekje vol leeggoedbonnen meegenomen. Ze bezocht geregeld de winkel om gestolen bonnetjes te cashen.

Uit geldnood

De vrouw had naar eigen zeggen gehandeld uit geldnood. Ze stelde dat ze maximaal 5.400 euro had gestolen, maar volgens de boekhouder van De Kleine Bassin ging het om een kleine 50.000 euro. De Kortrijkse rechter hield het in zijn vonnis op 4.895 euro. Dat bedrag moet de vrouw terugbetalen aan haar ex-werkgever. Ze werd tevens veroordeeld tot een celstraf van acht maanden met uitstel en een effectieve boete van 1.000 euro.