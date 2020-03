Vrouw sterft bij ongeval in Zedelgem

In Zedelgem is vanmorgen rond 6 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Twee wagens zijn op elkaar gebotst op de N361 Brugsestraat.

Voor een vrouw kwam alle hulp te laat. In de andere wagen zaten een vrouw en haar kind. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is voorlopig onduidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Een deskundige zal dit onderzoeken.

Door het ongeval is de weg een tijd in beide richtingen afgesloten.