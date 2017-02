In Waregem is een jonge vrouw van 19 overleden nadat ze drugs had gebruikt, en aanstekergas had gesnoven.

Het incident gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag, in een appartement in de Toekomststraat. De jonge vrouw woont er met haar baby van 10 maanden. Ze had er vrienden op bezoek. Er is drugs gebruikt, en ook gas gesnoven, mogelijk uit een aansteker. Die combinatie is de jonge vrouw fataal geworden. Het parket onderzoekt de zaak.