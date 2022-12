Vrouw toont tijdens reconstructie hoe ze zieke echtgenoot verstikte

De vrouw verstikte haar man met een kussen. De twee zouden van plan geweest zijn zich samen van het leven te beroven. De feiten dateren van eind november. Het koppel werd in bed aangetroffen, de man was overleden en de vrouw was erg versuft. Ze bekende dat ze haar man had verstikt met een kussen. Daarna had ze geprobeerd zelfmoord te plegen.

Zij leed al jarenlang aan MS en haar man zorgde voor haar, tot hij zelf getroffen werd door een hersenbloeding. Daarom zouden ze afgesproken hebben om samen uit het leven te stappen. Vandaag vond een reconstructie plaats aan de woning van het koppel. De vrouw moest aan de speurders tonen hoe ze haar man doodde. De vrouw verblijft sinds kort niet langer in de gevangenis, maar in een psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

