Een 58-jarige vrouw uit Brugge is sinds zaterdag vermist. Monique Vanhulle verliet rond 9 uur 's morgens de instelling Onze Lieve Vrouw in de Koning Albert I-laan te Brugge. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Monique Vanhulle is 1m60 groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort bruin haar en draagt een bril. Het is niet geweten welke kledij ze zaterdag droeg. Ze kan een verwarde indruk maken en heeft medische verzorging nodig.

Als u Monique Vanhulle nog mocht gezien hebben of u weet waar zij zich bevindt, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0 of via opsporingen@police.belgium.eu.