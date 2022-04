Vrouw uit Nieuwpoort aangehouden in oplichtingzaak van meer dan 300.000 euro

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne en politiezone Westkust kwamen de vrouw op het spoor na een aangifte in 2021 van een oudere man uit Koksijde. Hij was het slachtoffer van phishing, ofwel internetfraude. Hij klikte op de link van een sms’je waardoor de verdachte en haar kompanen aan zijn bankgegevens geraakten. In totaal verloor de man zo’n 24 000 euro.

22 slachtoffers

Het tweede slachtoffer, een vrouw uit Koksijde uit de dichte kennissenkring van de verdachte, verloor 29 000 euro. Het gaat om een oudere dame van wie de verdachte het vertrouwen wist te winnen en zo haar bankgegevens bekwam met alle gevolgen van dien. "Uit het grondige verdere onderzoek konden onze diensten en parket een resem aan slachtoffers uit binnen - en buitenland identificeren. Naast de Belgische slachtoffers zijn er o.a. slachtoffers uit Nederland, Italië en Finland", klinkt het bij politiezone Westkust.

De verdachte blijkt verwikkeld in een netwerk van oplichting waarbij ze onder andere geld doorsluisde naar haar buitenlandse kompanen door gebruik te maken van bitcoins. De oplichting gebeurde bij de meeste slachtoffers via het internet onder verschillende vormen. Een aantal van hen waren via het internet verliefd geworden en maakten geld over, sommigen sloten een frauduleuze lening af met extra kosten. De vrouw wist zo meer dan 300.000 euro bij elkaar te rapen.