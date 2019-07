Vrouw uit Pittem blijft in cel voor moordpoging

De feiten speelden zich af op zondagavond 9 juni in de woning van de betrokkenen in Pittem. Een buur merkte op hoe de vrouw het bewusteloze lichaam van haar man naar buiten sleepte. Ze zou daarbij de bedoeling gehad hebben om hem in de waterput te gooien. Hun honden hadden ze even daarvoor al in dezelfde waterput verdronken. Dankzij de alerte buur waren de hulpdiensten op tijd ter plaatse. Het slachtoffer werd wel in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar was uiteindelijk relatief snel buiten levensgevaar.

Aan de speurders zou de verdachte verklaard hebben dat ze allebei een einde wilden maken aan hun leven. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden op verdenking van poging tot moord. De raadkamer oordeelde vrijdag voor de tweede keer dat ze minstens een maand langer in de cel moet blijven. Nochtans zou ze volgens de gerechtspsychiater moeten opgenomen worden in een psychiatrische instelling. De verdediging zal dan ook beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

