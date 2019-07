Vrouw urenlang verkracht en gestoken met mes: ze getuigt over doodstrijd

Ze stond voor een gruwelijke keuze. Ofwel een lange doodstrijd of meteen in stukken worden gesneden. En dat allemaal om Allah te plezieren.

Fatima uit Nieuwpoort werd twee jaar geleden urenlang verkracht en met een mes bewerkt door haar ex-partner, maar ze heeft het als bij wonder allemaal overleefd. Haar ex moest normaal gezien gisteren voor de rechtbank van Veurne verschijnen, maar is doorverwezen naar die van Doornik. Fatima getuigt omdat er volgens haar veel vrouwen zijn die onderdrukt worden, maar er nooit mee naar buiten durven komen.

Innerlijke littekens

De gruwelijke feiten speelden zich af in oktober 2017 in een appartement aan de zeedijk van Koksijde. Na haar urenlange marteling slaagde ze erin om buiten te geraken, waar ze door een wandelaar werd gevonden op een bankje. Nu, bijna twee jaar later zie je aan de buitenkant haar littekens bijna niet meer, maar binnenin gaan ze nooit meer weg.