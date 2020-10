Godelieve Voet uit Ieper is 106 jaar en heeft Covid overleefd. Ze mocht het Jan Ypermanziekenhuis verlaten. “Ik ben een straffe madam, hé, “ zegt ze.

Straf is ze inderdaad. Op haar 105de verjaardag waagde ze zich nog aan een parachutesprong. En ook dat liep goed af. Goedelieve zal haar laatste jaren doorbrengen in een rvt in Nieuwpoort.

