In de Bellestraat in Ieper is vannacht een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een 21-jarige vrouw uit Langemark kwam daarbij om het leven.

Vanmorgen omstreeks 10 uur merkte een voorbijganger dat er een wagen in een diepe gracht lag. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten.

Het ongeval moet al vannacht gebeurd zijn. De jonge vrouw had haar vriend naar zijn huis in Heuvelland gevoerd en was op weg naar Langemark. In een bocht liet ze zich verrassen door het gladde wegdek. Ze belandde in een vier meter diepe gracht en overleed ter plaatse.