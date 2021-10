Vrouw van 30 die Caroline Kint dodelijk verwondt, blijft in cel

Athena M. (30), die vrijdagavond in een appartement in Kortrijk Caroline Kint (65) aanviel, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist.

Vrijdagavond verwittigde een getuige de hulpdiensten voor een burenruzie in een appartementencomplex in de Minister Tacklaan in Kortrijk. Daarbij raakte Caroline Kint levensgevaarlijk gewond. Ze werd brutaal in elkaar geslagen door Athena M., de zus van Tarsis M. (25), die in het appartement woont. De vrouw van 65 is donderdagmorgen overleden. Door de zware slagen had ze veel hersenschade opgelopen.

Alexander Verstraete, advocaat dader: "Het slachtoffer heeft een duw gekregen van mijn cliënt en is ongelukkig neergekomen. Wat er zich daarna heeft afgespeeld, eens die mevrouw gevallen is, daarover lopen de verklaringen uiteen. Mijn cliënt is zeer onder de indruk van wat is gebeurd. En ze heeft heel veel spijt. Ze beseft ook dat ze verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer."

"Zinloos, onbegrijpelijk geweld"

Randall Huysentruyt, advocaat familie slachtoffer: "Dit is compleet onbegrijpelijk. Dat is zinloos geweld dat uitmondt in het overlijden van een moeder. Dat is hard om dragen. De familie stelt zich ernstige vragen over de omstandigheden van het gebeuren."

Athena M. verscheen vanmorgen voor de raadkamer en die verlengde haar aanhouding. Haar broer Tarsis, die de overbuur is van het slachtoffer, zit ook in de cel. Hij wordt verdacht van schuldig verzuim, omdat hij niets deed om zijn zieltogende buurvrouw te helpen. De jongeman is al eerder veroordeeld voor geweldpleging en was tot voor deze nieuwe feiten vrij onder voorwaarden. Die heeft hij nu dus geschonden, vandaar dat ook hij in de cel moet blijven.

