Vrouw van 79 smokkelt heroïne de gevangenis binnen

Op 6 mei 2019 ging de beklaagde haar zoon bezoeken in de Brugse gevangenis. Bij een controle in de bezoekersruimte bleek dat de vrouw drie paxons heroïne op zak had. Blijkbaar was A.R. zo zenuwachtig dat ze er onmiddellijk werd uitgepikt. Toch verklaarde de Oostendse dat ze niet wist dat het om heroïne ging. Naar eigen zeggen had ze het pakketje gewoon toevallig gevonden bij een vuilnisbak op de parking van de gevangenis.

"Geen moederliefde maar moederkwaad"

Het parket hekelde de houding van de beklaagde. "Voor mij is dit geen daad van moederliefde, maar een daad van moederkwaad", aldus procureur Lode Vandaele. De verdediging pleitte dat het OM te hard was voor zijn cliënte. Meester Jan Dekersgieter wees op het blanco strafblad van de vrouw en vroeg om een straf met uitstel. "Ik heb het echt gevonden, ik had het niet mee voor mijn zoon", herhaalde de beklaagde.