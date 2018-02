Vrouw verantwoordelijk voor dodelijk ongeval

Volgens de rechter is het bewezen dat ze achter het stuur zat van de wagen die betrokken was bij een ongeval. Daarbij kwam haar partner om het leven. In april 2016 waren ze beiden teruggekeerd van een bezoek aan hun stamcafé in Lendelede. Daarbij ging de wagen over de kop en belandde naast de Rijksweg. De man overleefde het ongeval niet, zij raakte zwaargewond.

Na het ongeval had ze verklaard dat ze achter het stuur van de wagen zat. Maar voor de politierechtbank beweerde ze het tegendeel. De politierechter geloofde haar echter niet en veroordeelde haar als verantwoordelijke voor het ongeval.