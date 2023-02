Vrouw vindt 8 snelheidsboetes in de bus, samen 600 euro

Een vrouw van 34 uit Oudenburg heeft op één dag acht snelheidsboetes in de bus gekregen. Ze had in één week tijd telkens iets te snel gereden langs een weg, waar er sinds kort trajectcontrole is.

De trajectcontrole op de weg tussen Westkerke en Oudenburg is actief sinds 13 januari, op initiatief van de Vlaamse overheid. De boetes worden geïnd door de federale politie, en dat zijn er nogal wat. In de eerste weken tot 1.000 per week, ondertussen is dat wel flink gezakt. Het was even schrikken voor de bestuurders, die vaak meer dan één boete kregen. Er staat wel een bord van camerabewaking, maar niet van trajectcontrole. Charlotte Nayaert is niet gelukkig met de gang van zaken.

Charlotte Nayaert: "Het stoort me vooral dat ik geen tweede kans heb gekregen. Meteen acht boetes in de bus. Als je er één krijgt, kun je van jezelf zeggen dat je overdreven hebt, en kun je je rijstijl aanpassen. Maar alle brieven zijn op 20 januari verstuurd. We waren ondertussen een aantal dagen verder, dus je moet je daar bij neer leggen. Het gaat over kleine overtredingen, klein beetje over de limiet, maar die kosten wel een pak geld. 63 euro per boete, één een beetje meer, dus alles samen ongeveer 600 euro. OK, je kan zeggen, je hebt je lesje geleerd. Ik heb ze allemaal netjes betaald, zoals het hoort, maar het had anders gekund."