Vrouw vrijgesproken voor dodelijk ongeval met motorrijder

Een vrouw van 60 uit Ichtegem is vrijgesproken voor een dodelijk ongeval in deelgemeente Eernegem. Bijna exact een jaar geleden kwam een motorrijder van 57 uit De Haan om het leven na een aanrijding.

Het ongeval gebeurt op 26 juni 2022 op het kruispunt van de Leliestraat en Achterstraat in Eernegem. De motorrijder uit De Haan wordt verrast door een wagen die van rechts komt en komt zwaar ten val, met fatale afloop. "Erg voorzichtig" Even was sprake dat de vrouw aan het stuur geen voorrang verleende aan de motorrijder. Maar volgens getuigenverslagen oordeelt de rechter dat de vrouw erg voorzichtig was. Ze kon het slachtoffer niet gezien hebben door een rij geparkeerde wagens. De motorrijder reed ook sneller dan toegelaten. Lees ook: ONGEVAL KOST MOTORRIJDER HET LEVEN IN EERNEGEM