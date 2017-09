Vrouw zoekt persoon die hart van haar broer kreeg

Ze wil het hart van haar broer, die ruim een jaar geleden overleed, nog eens horen kloppen. De oproep is al bijna 15.000 keer gedeeld, maar specialisten vinden de zoektocht naar het donorhart geen goed idee, omdat de anonimiteit van de ontvanger wettelijk geregeld is.

Dit is de oproep: "Kennen jullie mensen die op 5 juni 2016 opgeroepen werden voor een harttransplantatie in het ziekenhuis in Leuven, zou ik je graag vragen om even een privébericht te sturen en ons zeggen hoe het met je gaat. Er gaat geen dag voorbij dat we er niet aan denken.Maar lieve man, vrouw of kind, moest je je niet bekend willen maken zijn we zeker niet boos maar willen we je toch even laten weten, je kreeg een gouden hart."