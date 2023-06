Vrouwelijke standbeelden in Brugge uitgedost met wit sjaaltje

De aandachtige bezoeker zag aan enkele vrouwelijke standbeelden in de Brugse binnenstad witte sjaaltjes wapperen. De actie wil daarmee de eenmalige belevingstocht ‘Weg van de zusters’ in de kijker zetten.

Maria van Bourgondië op het Muntplein, Marieke van Jacques Brel aan de Coupure, koningin Astrid in het Astridpark, het vrouwenbeeld op de koets op het Walplein, De Geliefden op de Burg, Godelieve in de Sint-Godelieveabdij… Zo’n tiental vrouwelijke standbeelden in de Brugse binnenstad zijn uitgedost met een wit sjaaltje. Een bijhorend bordje stelt de vraag ‘Waar is Godelieve?’. Wie de QR-code scant, wordt meteen doorverwezen naar 8 juli 2023, de dag waarop het antwoord bekend gemaakt zal worden.

Wandeltocht tussen Gistel en Brugge

De hele campagne wil zo de aandacht vestigen op de eenmalige historische belevingstocht van Toerisme Vlaanderen: ‘Weg van de zusters’. De wandeling tussen Abdij ten Putte in Gistel en de Sint-Godelieveabdij in Brugge leidt door het prachtige Brugse Ommeland en brengt de vlucht van de zusters Benedictinessen in herinnering.

Het sjaaltje zelf verwijst naar het lot van Godelieve. Zij werd in opdracht van haar echtgenoot Bertolf van Gistel gewurgd met een sjaaltje en daarna gedumpt in een poel.