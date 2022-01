Vrouwen boven in schepencollege De Haan

Na een schepenwissel is het schepencollege van De Haan overwegend vrouwelijk. Er zetelen nu vier vrouwen en twee mannen.

Sinds 1 januari vervangt Hilde Dhont Mathieu Delbarge als schepen in De Haan. Deze wissel hebben de twee al bij de verkiezingen van 2018 binnen hun partij (Open & N-VA) afgesproken. Na drie jaar geeft Delbarge dus de fakkel door. De andere drie vrouwelijke schepen zijn Christine Beirens, Marleen Vercruyse en Marleen De Soete. Ook zetelen er twee mannen: burgemeester Wilfried Vandaele en Rudi Cattrysse.

'Haar' legislatuur

Mathieu Delbarge: “Ik heb de afgelopen jaren geprobeerd heel wat te realiseren. Helaas strooide corona wel wat roet in het eten, en ging hier veel energie aan verloren. Toch blik ik tevreden terug.” Binnen zijn bevoegdheden Jeugd en Onderwijs, Sport en Leefmilieu kon Delbarge alvast enkele dossiers op gang trekken. Zoals de overdracht van gemeenteschool ’t Klavertje naar het gemeenschapsonderwijs, nieuwe hondenlosloopweides en een upgrade van de speeltoestellen en het skatepark.

(Lees verder onder de foto.)

Kersvers schepen Hilde Dhont kijkt alvast uit naar ‘haar’ legislatuur: “Ik zal het werk van Mathieu met veel enthousiasme en inzet voortzetten en blijf dit in nauw overleg met hem doen.” De nieuwe schepen wil zich inzetten voor veilige fietspaden en hoopt dat het fietspad naar Nieuwmunster, waarover al veel werd onderhandeld, in 2022 eindelijk kan gerealiseerd worden. Ook de aanpassing van de subsidiereglementen voor o.a. warmtepompen, zonnepanelen en groendaken zullen in de loop van het komende jaar worden toegepast.