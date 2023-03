Vrouwendag: cadeautje voor vrouwen aan onthaalbalies stad Menen

"Vandaag, op Internationale Vrouwendag, krijgt elke vrouw een kleine verrassing: een zakje snoep met een pin met daarop thematische quote aan onze onthaalbalies in het sociaal huis, stadhuis, alle lokale dienstencentra, cultuurcentrum én bib," zegt schepen van sociale zaken en gelijke kansen Angelique Declercq.

Internationale Vrouwendag viert de sociale, economische, culturele en politieke successen van vrouwen. De dag moedigt ook de verdere strijd aan voor een genderneutrale samenleving. “Deze dag is helaas nog altijd relevant, zeker in een tijd waar vrouwen in veel landen rechten moeten inleveren," zegt Declercq. "Denk aan de invloed van religie, de strengere abortuswetgeving in de Verenigde Staten en de dood van de Iraanse Jina Mahsha Amani, die in september hardhandig werd gearresteerd omdat ze geen hoofddoek droeg. Vrouwen krijgen tegenwoordig ook nog steeds te vaak te maken met fysiek of seksueel geweld en seksuele intimidatie. De coronapandemie deed daar nog een schepje bovenop: we stelden helaas ook bij ons in het sociaal huis een toename van gendergerelateerd geweld vast.”