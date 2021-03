Vrouwendag: ook maritieme wereld vervrouwelijkt

Op de Internationale Vrouwendag lanceert de maritieme sector een campagne om vrouwelijke studenten warm te maken voor een carrière in de maritieme wereld. Want die wordt nog altijd gedomineerd door mannen.

Maar het tij is langzaam aan het keren. Aan het Maritiem Instituut Mercator in Oostende volgen dit schooljaar zes meisjes een opleiding voor een job op zee of aan de waterkant. Zoals Hanne-Lore en Aline. Ze willen beiden verder studeren in de koopvaardij. Maar een vrouw aan het roer is nog altijd niet zo vanzelfsprekend.

En toch: "Het is een beroep dat zowel door vrouwen als mannen kan uitgevoerd worden", zegt directrice Annick Dewaele. "Ik denk dat het komt omdat men een tijdje van huis is en die man- en vrouwrol nog altijd in ons denkpatroon zit. Maar dat is niet meer van toepassing, ook de maritiem sector houdt daar rekening mee".