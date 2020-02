VRT kan niet lachen met nieuwe E3-affiche

Zo zou de VRT vooraf niet gecontacteerd zijn en stelde de openbare omroep de terugkeer van F.C. De Kampioenen uit omwille van Johny Voners (Xavier) zijn gezondheid.

Vorig jaar was er nog heel wat te doen rond de E3-banner. De banner 'Wie kroont zich tot prins in Harelbeke?' met daarop de twee gebodypainte vrouwen die een kikker vormen, werd op maandag 25 februari voorgesteld. Nog geen week later kregen de organisatoren van de Internationale Wielerunie UCI een mail met de melding dat de 'kikkerbanner' niet door de beugel kon, vrouwonvriendelijk was, en dat die zo snel mogelijk uit roulatie moest genomen worden.

