Vruchtbare Zefke uit Krombeke wint varkensaward

Zefke is twee jaar oud en weegt 300 kilo. Hij heeft al voor duizenden nakomelingen gezorgd. En die zijn allemaal gezond en zien er goed uit, vandaar dat hij de laureaat van deze jaarlijkse wedstrijd is geworden.

Belgisch ras

Zefke verblijft in het Centrum voor Kunstmatige Inseminatie in Krombeke. Met zijn 400 dieren is het een van de grootste centra in ons land. De uitbaters reageren verrast op het nieuws maar zijn ook trots. De prijs werd vanmorgen uitgereikt door Joachim Coens, die Hilde Crevits moest vervangen, wegens een drukke agenda.

De prijs is een initiatief van de Vlaamse Piétrain Fokkerij. Piétrain is een Belgisch populair en gespierd varkensras.