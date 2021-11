VTI Oostende opent vernieuwd houtatelier

Het Vrij Technisch Instituut Oostende biedt al vele generaties technische opleidingen. Om een hoge onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen moest de school investeren in een nieuw machinepark. "De toestellen waren helemaal verouderd en de situatie was niet meer houdbaar."

De investering in nieuwe machines vraagt de nodige budgetten, die niet aanwezig waren. "Jarenlange gebrek aan financiële middelen hadden tot gevolg dat het machinepark van de houtbewerking sterk verouderd en dus niet meer representatief was. Uiteindelijk was de situatie niet meer houdbaar en werden kosten noch moeite gespaard om de volledige houtbewerking te verhuizen en te voorzien van een volledig nieuw machinepark."

Oude naam

Het resultaat is een modern machinepark. Sinds kort gebruikt de school opnieuw de naam VTI Oostende. De naam WEST bleef onbekend bij de man in de straat. VTI daarentegen is in heel Vlaanderen gekend. "Bij VTI Oostende staat V voor verbondenheid, T voor technologie en I voor Industrie. We kiezen dus voor een nauwe samenwerking met de bedrijfswereld of de industrie."