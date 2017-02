VTI Waregem werkt mee aan proefproject rond cultuur

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Cultuur Sven Gatz hebben in het Vlaams Parlement toegelicht hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze starten met een proefproject, onder meer in het VTI in Waregem.

Vorig najaar heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Via dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. De ambitie is om elk kind, elke jongere mee te laten genieten van cultuur, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond.

In het kader van het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ krijgen 4 proefscholen de kans om samen met een culturele partner of kunstenaar een brede visie te ontwikkelen over cultuur. Het gaat onder meer om het VTI in Waregem en scholen uit Antwerpen,Gent en Vilvoorde.

Er is bewust gekozen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het TSO en BSO omdat uit onderzoek blijkt dat zij lager scoren op het vlak van cultuureducatie. Deze scholen gaan aan de slag met een culturele partner of kunstenaar. Ze krijgen hiervoor samen 18.000 euro subsidies.

Minister van Cultuur Sven Gatz: “Onderzoek wijst uit dat als kinderen van jongs af ondergedompeld worden in een bad van cultuur, ze ook op latere leeftijd cultuurminnaars blijven. Daarom starten we ook met projecten waarbij kunstenaars in scholen leerlingen niet alleen laten kennis maken met hun werk maar ook samen creëren."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Elke leerling heeft unieke talenten, interesses en vaardigheden. Door kunst en cultuur te integreren in de les kan je als school vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren stimuleren. Het aanbod van cultuureducatie zit in de lift. Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker en we zorgen ervoor dat het aanbod aan een brede groep leerlingen wordt aangeboden.”