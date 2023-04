VTI Zeebrugge wordt eerste 'havenschool'

De echte start is eigenlijk pas volgend schooljaar, maar de voorbije tijd heeft het VTI van Zeebrugge intens samenwerking met havenbedrijven, belangenverenging APZI en VOKA, voor nieuwe opleidingen op maat van havenbedrijven.

Het is ook in de haven vaak zoeken naar geschikte werknemers, en die zoektocht wordt steeds moeilijker. Met gerichte opleidingen, specifiek over havengebonden opleidingen willen ze jongeren warm maken voor een job in de haven. Dankzij die opleidingen komen ze ook met het juiste profiel op de arbeidsmarkt. (lees verder onder de foto)

Straks meer.