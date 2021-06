VUB reikt eredoctoraat uit aan fotograaf Stephan Vanfleteren

De uitreiking van de titel van Doctor Honoris Causa vindt plaats op dinsdag 3 augustus tijdens Theater Aan Zee in Oostende. "Met deze eredoctoraten en met het partnerschap met Theater aan Zee tonen we ons als een verbonden organisatie en leggen we bewust de brug tussen wetenschap en kunst. Academici en kunstenaars werken immers beiden vanuit nieuwsgierigheid, verwondering, vrijheid, creativiteit en kritisch denken. Dat bewijst het werk van fotografen zoals Stephan Vanfleteren en Dirk Braeckman", aldus VUB-rector Caroline Pauwels, ook gast-curator voor Theater Aan Zee.

De West-Vlaming Stephan Vanfleteren is in zijn werk gekend om licht en donker, wit en zwart te gebruiken om zo aan te zetten tot nadenken en te beroeren. Voor de VUB, met als kernspreuk "Scientia Vincere Tenebras" ("Door wetenschap de duisternis overwinnen") hebben zijn foto's daardoor een heel bijzondere betekenis.