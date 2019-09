Stad Harelbeke is al enkele maanden bezig om in samenwerking met Imog en Mooimakers een vuilnisbakkenplan op te maken.

Dankzij het vuilnisbakkenplan willen ze minder zwerfvuil en sluikstort in de stad. Er werden al verschillende veranderingen doorgevoerd, o.a. op de sportsite De Dageraard en het stadspark in Stasegem. Maar ook in het centrum van Harelbeke kampt de stad met problemen. Dit komt door te kleine straatvuilnisbakken en door te veel sluikstort in de vuilnisbak.

De nieuwe vuilnisbakken verschijnen op cruciale plaatsen in de Kortrijksestraat en Marktstraat en aan het station