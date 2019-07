Vuilniswagen vat vuur in Roeselare door spuitbussen

Dat doet ze nadat er vanochtend brand is ontstaan in een vuilniswagen van ophaaldienst Renewi in Roeselare. De brand ontstond rond halfzeven tijdens de ophaalronde van restafval langs de Brugsesteenweg. De ophalers hoorden een kleine explosie in de laadruimte en zetten de ophaalwagen meteen aan de kant. Ze verwittigden de hulpdiensten en hebben de lading na overleg met de brandweer gelost op een parking.

Spuitbussen

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur vrij snel blussen. Niemand raakte gewond en de vuilniswagen zelf liep gelukkig ook geen schade op. Tijdens een controle vonden de brandweerlieden een aanzienlijke voorraad spuiten en spuitbussen. Vermoedelijk hebben die de brand veroorzaakt. De verantwoordelijke kan getraceerd worden en riskeert een boete. Uiteraard zorgde het voorval ook voor vertraging.