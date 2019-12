r waren allerlei vurige attracties op het strand en op de zeedijk die door de toeristen druk werden bekeken en gefotografeerd.

Wie honger had kon genieten van een geroosterd visje met een warme aardappel in de pel of van een kommetje garnaalsoep. De avond werd afgesloten met een mooi vuurwerk. Door het rustige winterweer genoten honderden toeristen op het strand en de Zeedijk van de attracties en de eindejaarssfeer.